آلية توزيع الدقيق بالقضارف: (واحد) جنيه السعر الرسمي للرغيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكدت آلية توزيع الدقيق ببلدية القضارف، أن السعر الرسمي للرغيفة (واحد) جنيه للدقيق المدعوم، وشددت على أن أي زيادة على السعر الرسمي، تعد مخالفة للوائح، وهددت بتعريض مرتكبها للعقوبات، وفقاً للقانون. وناقشت الآلية خلال اجتماعها أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب المدير التنفيذي للبلدية، مجذوب قادم، بحضور مديري الوحدات الإدارية والمناديب ولجان المقاومة والموزعين بأحياء البلدية ترتيبات إنفاذ خطة الآلية لتوزيع الدقيق بالصورة المثلى، وسط شكاوى لمواطني القضارف من انعدام الخبز، وأبلغ مواطنون (التيار) أمس أن سعر “الرغيفة” وصل لـ3 جنيهات، وقالوا “حتى التجاري بـ(ثلاثة) جنيهات أصبح معدوماً ويحتاج للصفوف”، وانتقدوا بشدة فشل الجهات المعنية في توفير الدقيق والخبز في ظل حالة حظر التجوال التي تفرضها الدولة، إلى ذلك فقد قرر اجتماع آلية توزيع الدقيق على إيقاف تصاديق دقيق المناسبات مؤقتاً لحين توفر كميات كافية من الدقيق المدعوم، وأعلنت الآلية قيام حملات من كل الجهات لضبط المخابز التي تعمل في الخبز التجاري بدون تصديق.
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