خبير لـRT: إثيوبيا لن تفي بوعودها للسودان بعد تخفيض توربينات توليد الكهرباء في السد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن إثيوبيا قامت رسميا بتخفيض عدد توربينات سد النهضة إلى 12 بدلا من 16.

وأشار نور الدين في تصريحات لـRT إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن 8 توربينات فقط التي ستعمل في السد تحت ظروف التخزين وسعة السد وأن كمية الكهرباء المولدة لن تتجاوز ألفي ميغاواط.

ولفت إلى أن هناك أخطاء جسيمة في تصميم السد وسعة تخزين بحيرة السد، ولذلك لن تكون للسد الإثيوبي أي جدوى اقتصادية ولو حتى بعد 100 عام ولن تفي إثيوبيا بوعودها بإمداد السودان وجنوب السودان باحتياجاتهما من الكهرباء الرخيصة.

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال: “أبلغنا إثيوبيا بأن دراسات سد النهضة ناقصة، وإثيوبيا قللت عدد التوربينات في السد من 16 إلى 12، حيث أن كفاءة توليد الكهرباء في السد 33% ولن يولد 6 آلاف ميغا (التي كان من المتوقع الحصول عليها) وسيولد فقط حوالي 1900 ميغا”.

وسيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بمجرد الانتهاء من بنائه، حيث اكتمل الآن أكثر من 71% من المشروع، ومن المقرر أن يبدأ ملء السد في يوليو، واستكمال المشروع بالكامل في عام 2023.

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل بكلفة 6 مليارات دولار، حيث يثير مخاوف القاهرة من جهة التأثير على حجم إمدادها بالمياه.

RT