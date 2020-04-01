بوريس جونسون: روح بريطانيا العظمى ستهزم فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستهزم فيروس كورونا بالتعاون.

ونشر جونسون، عبر حسابه على “فيسبوك”، يقول: “الآلاف من الأطباء والممرضات المتقاعدين عادوا إلى العمل في هيئة الصحة الوطنية، ومئات الآلاف من المواطنين تطوعوا للمساعدة”.

وتابع “هي روح بريطانيا العظمى التي ستهزم فيروس كورونا، سنهزم كورونا بتعاوننا”.

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