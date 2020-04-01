التاريخ: 01-أبريل-2020
4 مشاهدة
أدان مجلس السيادة الانتقالي ، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الاعتداء الذي استهدف أمن المملكة، وسلامة شعبها الشقيق، يمثل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي تضامنه وحكومة وشعب السودان مع شقيقته المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة يدين الهجوم الصاروخي على أراضي السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.