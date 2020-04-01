تنظيم الكوارتي يهاجم مجلس الكاردينال

رفض مجلس إدارة نادي الهلال بحسب السودانى تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، آدم كبير الخاص بفتح باب العضوية تمهيداً للترتيب للسباق الانتخابي في يوليو القادم.

وتفاجأ أعضاء تنظيم فجر الغد الهلالي بقيادة محمد عثمان الكوارتي أمس (الثلاثاء) بعدم فتح باب العضوية بدار النادي الأزرق، حيث شرع التنظيم في بداية الإجراءات وسير تظاهرة رياضية كبرى ضمت أكثر من (400) عضو تمهيداً لتسجيل اعضاء جدد والشروع في الاجراءات، لكن موظف الكاردينال الذي يشغل منصب مسؤول العضوية هرب وعلل الخطوة بقرار وزارة الصحة الذي قضى بمنع التجمعات في ظل حالة الطوارئ الصحية بالبلاد رغم أن تنظيم فجر الغد اتبع كافة الخطوات واجراءات السلامة الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات طبية مع الالتزام بالمسافة (متر) في الوقوف بحسب اشتراطات وزارة الصحة.

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وكان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة آدم كبير قد قرر قبل يومين فتح باب العضوية بنادي الهلال بتاريخ أمس (الثلاثاء)، واستناداً إلى قرار الوزير شرع تنظيم فجر الغد في تنفيذ الخطوة تمهيداً للترتيب المبكر لاكتساح انتخابات الهلال.

في الأثناء استغرب رئيس تنظيم فجر الغد، محمد عثمان الكوارتي لموقف مجلس الهلال، وقال إن هذه الخطوة تعكس مدى تخوف الكاردينال من تنظيم فجر الغد، مؤكداً أنه سيمضي في خطوات تسجيل العضوية ولن يكترث لهذه العراقيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )