وسط دهشة عارمة قام أحد الأزواج الجدد في حفل زفافهما بالتبرع بتكاليف الحفل لشراء المعقمات والكمامات وتوزيعها على المدعوين في بادرة جميلة لمنع تفشي مرض “كورونا” وانتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ووصف البعض ما حدث بالشئ الجميل للزواج في هذا الوضع خاصة أن اي امرأة تريد أن يكون حفل الزفاف في أفضل حلة .



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات المعبرة عما حدث أبرزها (طبعاً انا يدااااب ركزته في الفيديو) (يقفل باب ويفتح مليون باب شوفو يا شباب ما عرستو تاني عمركم ما ح تعرسو واحد يشتري ليهو كرتونة كمامات وكرتونة معقمات) و (مبادره جميله جدا ربنا يسعدك يا عريس) (ألف مبروك دي فرصه ذهبيه لاتفوتكم ي شباب) الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو :زوجان يتبرعان بتكاليف حفل زفافهما ويوزعان “المعقمات” والكمامات على المدعوين وسط دهشة رواد المواقع (تاني العطالة بعرسو شكرا كورونا)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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