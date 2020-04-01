حملة تعقيم للأسواق والطرق والمواقف بولاية الخرطوم

يتم مساء اليوم الأربعاء من وزارة الصحة بولاية الخرطوم تدشين حملة تعقيم وتطهير للأسواق والمواقف والطرق بولاية الخرطوم، وستستمر لمدة 7 أيام لتشمل كل المحليات .
وقال منظمو الحملة والتي تم تدشينها من منبر “سونا” صباح اليوم إن الحملة تأتي ضمن جهود اللجنة العليا لدرء جائحة فيروس كرونا من البلاد.
ودعا المنظمون وهم “وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وقوات الدفاع المدني وعدد من المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني” ـ مواطني ولاية الخرطوم في الأحياء ومواقع العمل للتعاون من أجل إنجاح الحملة ولو بإزالة النفايات من الطرق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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