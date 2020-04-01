ولاء البوشي: دعمنا للطواقم الصحّية يكون بالتزامنا بتوجيهاتهم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، بحسب السودانى عن انخراطها بكل طواقمها في عملٍ دؤوب وبجدٍ وهمة وعزمٍ وتفانٍ في غرفة إدارة الأزمة لمكافحة كورونا المستجدّ.

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وأشارت إلى أنّ العبء الأكبر وقع على الطواقم الطبية والعاملين في الحقل الصحي وأوضحت ولاء البوشي أنّها تشدّ على أيادي الطبيبات والأطباء والطواقم الصحية وأضافت” أدعو الله أنّ يحفظهم جميعًا”وتابعت” أرجو أنّ يكون دعمنا لهم التزامًا بتوجيهاتهم وإرشاداتهم فإخفاقنا يرهقهم وحرصنا يحميهم”.

وتعمل السلطات الصحية في البلاد على درء فيروس كورونا بعدما أعلنت حالة الطوارئ مؤخرًا بعد ظهور حالاتٍ عديدة مصابة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )