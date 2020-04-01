مواطنو مايو يهددون بنقل “مكب” للوحدة الإدارية

هدد شباب وأهالي الحارة (12) بضاحية مايو “جنوب الخرطوم”، بحسب صحيفة مصادر بنقل مكب النفايات إلى داخل مقر الوحدة الإدارية بحي النصر التابعة لمحلية جبل أولياء في حال عدم استجابة المسؤولين بالوحدة لمطالبهم بإزالته عن المنطقة. وشكا مواطنو مايو، من تصاعد الدخان الناتج من حرق النفايات “فراخ”؛ الشيء الذي تسبب في مشاكل صحية للمواطنين القاطنين بالقرب من المكب، وأشاروا إلى صدور قرار في عهد الحكومة السابقة بنقل سوق الفراخ إلى موقع آخر، إلا أنه لم يُنفذ. ‫‫‫‫ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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