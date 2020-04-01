الصحة تطلب تزويدها بأدوات فحص فيروس كورونا

التاريخ: 01-أبريل-2020
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طلبت وزارة الصحة الاتحادية، بحسب السودانى تزويدها بأدوات فحص فيروس كورونا، والعمل على تدريب فنيي المعامل بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر وزارة الخارجية السودانية.
في وقت أكدت فية وزارة الخارجية نقل الطلب إلى المركز، كما أنها أحالت تقارير الاجتماعات الصادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى وزارة الصحة الاتحادية، كما أرسلت الاستراتيجية القارية المشتركة لمواجهة جائحة كورونا إلى وزارة الصحة.
في السياق أشارت الخارجية إلى تواصلها الدائم مع بعثاتها بالخارج، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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