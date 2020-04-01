إيقاف “الملاكي” من نقل الركاب للولايات

التاريخ: 01-أبريل-2020
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برز اتجاه قوي بإصدار قرار من الجهات المختصة، بإيقاف سيارات “الملاكي” من نقل المواطنين بين الولايات، خلال الساعات المقبلة.
ويأتي القرار، بحسب معلومات (مصادر)، لاستكمال إجراءات منع جميع المركبات من السفر للولايات، في أعقاب اعتراض عدة جهات على سفر سيارات “ملاكي”، تحمل على متنها مواطنين للولايات وبأسعار مرتفعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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