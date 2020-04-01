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كنانة توفر 150 الف لتر ايثانول للتعقيم ضد كورونا

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 01-أبريل-2020

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كنانة توفر 150 الف لتر ايثانول للتعقيم ضد كورونا

أعلنت شركة سكر كنانة عن توفير 65 ألف لتر من الإيثانول المستخدم في تصنيع المواد المعقمة والمطهرة ضد فايروس لتصبح جملة الكميات التى خصصتها لوزارة الصحة الاتحادية  130 الف لتر.

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وأكدت شركة كنانة في تعميم صحفي بحسب سونا أنها خصصت 10 آلاف لتر أخرى من الإيثانول لوزارة الصحة ولاية الخرطوم  و10 الف لمجموعة من الصيادلة لذلك الغرض.

وقالت الشركة إن هذا الأمر يأتى في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة والمساهمة في دعم مجهودات وزارة الصحة لاحتواء جائحة كورونا.

وذكرت كنانة في التعميم أنها عبر وحدتها الصحية وفرت كميات معتبرة من الإيثانول لمجموعة من الصيادلة للمساهمة في تصنيع مواد معقمة وذلك عبر منظمة صدقات الطوعية بإشراف دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي .

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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