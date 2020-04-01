بالصور : توجيه التهمة رسمياً لـ(16) عسكرياً و(8) مدنيين في انقلاب 30 يونيو

وجهت النيابة العامة، تهماً رسمية لـ(16) من مدبري ومنفذي انقلاب يونيو 1989، تتعلق بتقويض النظام الدستوري على السلطة برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير وأخرين.

ووجه رئيس نيابة الخرطوم شمال سيف اليزل محمد سري رئيس لجنة التحقيق والتحري تهماً للمتهمين بموجب المادة (96) (أ) (ج) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة (54) (أ) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986م.

وقال سري بحسب خطاب تسلمته إدارة سجن كوبر أمس، إنه بعد الإطلاع والمراجعة ثبت للجنة توافر بينات تؤسس الإتهام بموجب المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

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و شمل توجيه التهمة جميع أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ على رأسهم عمر البشير، محمد محمود جامع، عثمان أحمد حسن، يوسف عبد الفتاح، فيصل مدني مختار، التجاني آدم الطاهر، سليمان محمد سليمان، عبد الله عبد المطلب، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل علي أبو صالح، الطيب إبراهيم محمد خير، أحمد عبد الله النو، محمد الخنجر الطيب، ابراهيم نايل ايدام، يونس محمود محمد.

من جانبه، أبلغ عضو هيئة الدفاع عن المتهمين هاشم أبوبكر الجعلي (الصيحة) أمس، بأن إدارة السجن أخطرتهم بأنه حضر اثنان من أعضاء اللجنة إلى السجن وقابلا المتهمين في القضية وأبلغاهم بتوجيه التهمة رسمياً لـ(16) من العسكريين و(8) من المدنيين. وأوضح أنه تم طلب حضور الدفاع اليوم “الأربعاء” للإطلاع على ورقة الاتهام، ليتم بعدها الدخول في مراحل التقاضي التي يكفلها القانون للمتهمين.

وقال الجعلي إنه تم توجيه التهمة للشقين المدني والعسكري وتشمل كل قيادات مجلس الثورة بقيادة البشير، كما تشمل (3) عسكريين لم يكونوا بالمجلس، إضافة للمدنيين وأبرزهم الزبير أحمد الحسن ومحمد أحمد علي الفششوية.

وكشفت مصادر ، عن محاولات لإطلاق سراح الذين لم تثبت التحريات مشاركتهم في تنفيذ وتدبير الانقلاب ما لم يكونوا على ذمة قضايا أخرى.