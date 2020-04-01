التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أصدرت المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية برئاسة القاضى د. صلاح برير قراراً بإلغاء قرار الفريق أول عوض ابن عوف وزير الدفاع الأسبق، بترقية ضباط الدفعتين (3) تقانة و(4) جامعيين، متجاوزاً ضباط الدفعة (53) الذين يفترض ترقيتهم إلى رتبة النقيب قبل الدفعتين آنفتي الذكر في القرار الذي أصدره ابن عوف بالرقم ( 1044) لسنة 2018م.

وقال محامي الدفعة (53) عمر الأمين عبد الرحمن، بحسب اليوم التالي تقدمت وزميلي التجاني سيد أحمد عطا المنان، بطعن إداري إلى محكمة الطعون الإدارية بالرقم (38) المطالبة بالغاء قرار وزير الدفاع، وإعادة أقدمية ضباط الدفعة (53)، وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قرار ابن عوف وإعادة الأقدمية لضابط الدفعة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا تلغي قرار وزير الدفاع الأسبق “ابن عوف” حول ترقية ضباط بالقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.