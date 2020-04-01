تشكيل لجنةً لوضع أسعار السلع التأشيرية للسلع الأساسية

شكل السيد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة لجنةً لوضع أسعار السلع التأشيرية للسلع الأساسية.

وتختّص اللجنة بحسب القرار الذي حصلت سونا على نسخة منه بوضع أسعار سلع السكر ، زيوت الطعام ، الدقيق ، لبن البدرة ،الشاي ،الفول المصري ، الأرز ،العدس والصابون على أن تبدأ اللجنة أعمالها فور التوقيع على القرار.

وتقوم اللجنة بالاتصال بجميع الجهات المعنية لمعرفة ورصد ومطابقة أسعار السلع المتفق عليها، إعداد الأسعار التأشيرية للسلع المذكورة مع الوضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة وتحديد فئات الأرباح لقطاعي الإجمالي والتجزئة..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)