الشرطة تلقي القبض على قائد مركبة خرق حظر التجول

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : حوادث 24 مشاهدة تمكنت الشرطة بحسب السودانى من القبض على المتهم”أ، م” 19 عاماً ، قاد مركبة خاصة بتهور ، وخرق حظر التجول مساء أمس “الثلاثاء” وبرفقته متهم آخر ، وأثناء هروبه صدم جندي شرطة بشارع عبيد ختم بالخرطوم ولاذ بالفرار.

‏ضبطت الشرطة “25” حبة مخدرة بحوزة المتهم الثاني ، أسعف المجني عليه وسيخضع اليوم “الأربعاء” لعملية جراحية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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