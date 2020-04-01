إيقاف تسجيل وكالات جديدة لاستيراد زيوت (التزييت)

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : اقتصاد 9 مشاهدة أصدر وكيل وزارة الطاقة والتعدين، د. حامد سليمان حامد، الأربعاء، بحسب السودانى قراراً بإيقاف تسجيل وكالات جديدة لاستيراد زيوت (التزييت)، إلى حين إشعار آخر. Advertisements وجاء القرار بناءً على متطلبات الوضع الراهن في نشاط صناعة وتجارة زيوت (التزييت). الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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