أجرى الإعلامي حازم “حلمي ” مكالمة هاتفية مع أيقونة الثورة المعروف باسم “دسيس مان” أمام أعين رواد المواقع في بث مباشر على “فيسبوك ” من داخل السجن ليطمئن الجميع عليه مناشداً بالوقوف معه ومساندته للخروج من السجن وخاصة أنه تم إلافراج عن عدد كبير من المساجين بسبب تفشي فيروس “كورونا وقام “دسيس مان” بالهتاف بأغاني الثورة من داخل السجن ” بجراوية يا عزة الرئيس الأول في السجون بتجول ” وداعبه حازم (انتا برضو بتتجول معاهو ).



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات التي لم تقبل إعتذار “دسيس مان” أبرزها (لايف موفق الرساله اللي وصلتني ثقافة الاعتذار دي حاجه مهمه)و (اي زول ينحرف عن طريق الثوره في 60) الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : مكالمة أحد الإعلامين مع أيقونة الثورة “دسيس مان” من داخل السجن معتذراً للشعب السوداني ويطرب رواد المواقع (الرئيس الأول في السجون بتجول)!) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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