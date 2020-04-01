الطرق و الجسور : جهود لإزالة الأنقاض وتوسعة الطرق بالخرطوم

التاريخ: 01-أبريل-2020
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قامت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم بأعمال واسعة في نظافة وإزالة الأنقاض بالطرق وبذلت جهوداً مقدرة بعدد من المحليات بولاية الخرطوم وبصورة راتبة ويومية .
وأكدت الهيئة بحسب سونا على أهمية أعمال النظافة ودورها في توسعة الطرق وفتح مسارات الحركة بعد إزالة الأتربة فضلاً عن دورها في تصريف وتسيير مياه الأمطار من الطريق في فصل الخريف و تحسين حركة المرور بصورة جيدة.
وشملت الأعمال شارع الجريف شرق حتى جسر المنشية ، إضافة إلى أعمال الطلاء بتقاطع (13) بمحلية شرق النيل كما شملت شارع سيقا بمحلية بحري وشارع مأمون بحيري وشارع (41) بمحلية الخرطوم إلى جانب نظافة شارع السلمة البقالة بمحلية جبل أولياء وشارع السوق الشعبي بمحلية أم درمان وشارع الردمية بمحلية أمبدة وشارع النيل ام درمان قطاع محلية كرري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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