توقف صادر الخضروات والفواكه بسبب جائحة “كورونا”

أكد المدير العام للمركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية الأستاذ عبدالرحمن عبدالماجد توقف صادر الخضروات والفواكه نتيجة مشاكل في النقل الداخلي والخارجي ممثلاً في الشحن الجوي والبحري لعدم توفر البواخر نتيجة جائحة كورونا بالرغم من الإنتاج الوفير لتغطية الطلب العالي فى الأسواق الخارجية.

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وقال فى تصريح لـ(سونا) إن أسعار الشحن الجوي والبحري عالية جداً وغير مجدية لمصدري الخضر والفواكه، إضافة إلى أن عدم توفر الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار النقل الداخلي وندرة في العربات الناقلة، وبالرغم من ذلك هنالك حركة قليلة في تلبية الطلب الخارجي على البصل خاصة إلى جدة عن طريق العبارات والحاويات، مشيراً إلى تكدس الإنتاج في سواكن .

وأمن على ضرورة تغطية السوق المحلي بالإنتاج الوفير، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق الداخلية الذي عزاه لطمع السماسرة وجشع التجار واستغلال الظروف الراهنة .

وفيما يتعلق بالتسويق الداخلي ذكر عبدالرحمن أن هناك مشكلة مواسم تتسبب في قلة المعروض وبالتالي تزيد الأسعار كما يحدث الآن فى الليمون والبرتقال حيث يصل سعر المئة حبة برتقال إلى ألف و700 جنيه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)