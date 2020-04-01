إجراءات لمواجهة آثار وباء كورونا على النساء والفتيات

التاريخ: 01-أبريل-2020
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في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمساهمة في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، اجتمعت اليوم بمباني الوزارة، اللجنة الفنية الخاصة بالتصدي لآثار الوباء على النساء والفتيات، التي تم تشكيلها بقرار من وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ ، تضم اللجنة التي ترأسها مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الأستاذة سليمه اسحق ، في عضويتها مختلف الوزارات ممثلة في إداراتها المعنية بالمرأة، وبالخدمات الصحية والقانونية والاقتصادية ، وعضوية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.
ناقش الاجتماع بحسب سونا التحديات التي تواجه النساء بفعل الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة وباء كورونا، ومن بينها إجراء البقاء بالمنازل والحظر الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية، وكذلك إجراء الحجر المنزلي الذي قد يترتب عليه أشكال من العنف المبني على النوع خاصة العنف المنزلي.
ودعا الاجتماع إلى التزام كافة الأطراف المشاركة بتقديم الخدمات الضرورية، لمختلف شرائح النساء، وتقديم البدائل الاقتصادية خاصة للعاملات في القطاع غير المنظم، والخدمات اللازمة لنزيلات السجون وأطفالهن، وللنساء النازحات واللاجئات، وكذلك إجراءات الحماية للعاملات في الحقل الصحي اللائي يواجهن خطر الإصابة بالفيروس .
وتم التركيز على خطاب التوعية الصحية إلى جانب التوعية بإجراءات التصدي للعنف المبني على النوع، كما أكد الاجتماع ضرورة تغطية خدمات الحماية ورسائل التوعية كل ولايات السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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