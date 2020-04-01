وفاة لاعب المريخ الدولي السابق كمال عبد الوهاب

لبى نداء ربه أمس (الثلاثاء) لاعب المريخ الدولي السابق كمال عبد الوهاب الشهير بـ”الدكتور” أو (دكتور الكرة السودانية) عن عمر ناهز السبعين عاماً.
واسمه الكامل كمال عبد الوهاب سليمان، ولد بأم درمان بحي أبو عنجة، ولعب كرة القدم منذ وقت مبكر في فريق أبوعنجة، وقد تم اختياره للفريق القومي وهو لا يزال لاعباً بفريق درجة ثانية عام 1986م.
ولعب الراحل بحسب صحيفة اليوم التالي، لفريق المريخ في العام 1969م، وقدم معه مواسم متميزة، إلى جانب تألقه مع الفريق القومي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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