الأرصاد: استمرار الارتفاع التدرجي لدرجات الحرارة

التاريخ: 01-أبريل-2020
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوي، تواصل درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاعاً تدريجياً في معظم أنحاء البلاد، وطقس غائم جزئياً بأغلب المناطق.
وأوضح تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال (24) ساعة، أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت (42) درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت (19) درجة مئوية.
وأشار التقرير بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت (40) درجة وأدناها (26) درجة مئوية. وأضاف التقرير بأن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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