“حميدتي” ينفي شائعة إصابته بـ”كورونا”

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، أنه بخير ويتمتع بصحة طيبة وجيدة ولم يصبه أي مكروه، وأن كل ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابته بـ”كورونا” عار من الصحة، ويعبر عن نفوس بعض الأشخاص الضعيفة.

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وقال “حميدتي” في اتصال هاتفي مع شبكة (أهم وأخر الاخبارية) بحسب صحيفة اليوم التالي، أنهم على تواصل مستمر مع لجنة الطوارئ الصحية للإطمئنان على الوضع الصحي بالبلاد، ويتم التقييم بين الفينة والأخرى، متمنياً للمواطنين دوام الصحة والعافية والإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة حتى نتجنب الجائحة بسلام، كما دعا للمصابين بعاجل الشفاء وللمتوفين بالرحمة والمغفرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)