السودان والإمارات يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون

أكد السودان والإمارات، حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان، حمد محمد الجنيبي، وتناول اللقاء البحث في سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

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