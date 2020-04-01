إرتفاع في أسعار البصل

الخليج 365 : كشف مورد بصل بسوق ام درمان محمد حسن لـ(السوداني) امس ، عن ارتفاع طفيف في سعر الجوال من الإنتاج الجديد وارتفاع اسعار الجوالات الفارغة الى (150) جنيها بدلا من (50) جنيها للجوال ، مبينا ان سعر جوال البصل قفز الى (1,850) جنيها بدلا من (1,750) جنيها وسعر الأردب (3,5) الف جنيه ، وتوقع زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة لزيادة الطلب لدخول موسم رمضان .

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