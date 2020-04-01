الاهلة يحذرون من انتقال الضي للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اطلق اهلة حادبين على مصلحة الهلال تحذيرات شديدة اللهجة للكاردينال محذرين اياه من انتقال اللاعب محمد موسي الضي عبر نادي عماني للمريخ ويجدر ذكره أن اللاعب تلقي عرضا ضخما من ظفار للانتقال اليه قبل نهاية فترته مع الهلال في الانتدابات المقبلة.

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