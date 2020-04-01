الكاردينال يتدخل بقوة لتحويل مسار ياسر مزمل

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال تدخل بقوة من اجل تحويل مسار مهاجم منتخب صقور الجديان والاهلي شندي ياسر مزمل وذلك بغرض ضمه للكشوفات وكان اللاعب قد تلقي عرضين من الهلال الابيض والمريخ بعد تراجع الهلال قبل ان يعود الكاردينال لحلبة الصراع على اللاعب مجددا بعرض صخم.

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