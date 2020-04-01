تعرّف على شعار الكاردينال في الانتخابات المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من رئيس الهلال الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال لكفرووتر ان الازرق موعود بتحرير كامل من قبضة الافراد خلال الفترة المقبلة وقال ان الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال سيرفع شعارا جديدا بعد الجوهرة الزرقاء في الانتخابات المقبلة مبينا أن الرئيس وعد بانشاء مجمع تجاري بجانب مصنع الهلال كشعار في الانتخابات المقبلة بعد نجاحه في جوهرة الهلال

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