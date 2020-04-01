دفع عشرة مليار وتكفل بصفقة ثلاثة لاعبين جماهير المريخ تشيد بدعم ابو اواب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشادت جماهير المريخ برئيس لجنة الاستثمار بالمريخ السيد ابو اواب وخاصة في اعقاب الدعم المتواصل لمجلس المريخ وذلك بعد ان دعم النادي بعشرة مليار في الموسم السابق وكان ابو اواب قد اكمل اتفاقه مع ثلاثة لاعبين اعلن عن تكلفه بنفقات تسجيلهم في الموسم الحالي وخاصة انه تلقى وعدا من مجلس المريخ بضم اللاعبين وطالب مناصري المريخ من مجلس الادارة بضرورة تجديد الثقة في لجنة ابو اواب ورفاقه من اجل مواصلة العمل في ملف الاستثمار وخاصة بعد النجاحات التي حققها مؤخرا وتفيد متابعات الصحيفة ان هناك شركات على مستوى عالي ستشرف على ملف الاستثمار في المريخ سيكون ذلك فتحا مهما للمريخ.