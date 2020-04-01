ترحيب حكومي بقرار الحركة الشعبية جناح الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق باسم وفد الحكومة الانتقالية لمُفاوضات السلام محمد حسن عثمان التعايشي، ترحيب الحكومة بإعلان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز الحلو، تمديد وقف الأعمال العدائية، وَجَدّدَ الالتزام القاطع بقرار وقف إطلاق النار الشامل المُعلن في كل مناطق السودان.

واعتبر التعايشي في بيان أمس، أنّ تمديد إعلان وقف العدائيات خطوة مُهمّة تظهر إرادةً سياسيةً ورغبةً قويةً لتحقيق سلامٍ شاملٍ ومُستدامٍ يستحقه الشعب، وأكد عزم الحكومة على المُضِي في عملية السلام بجوبا لتحقيق سلام يُنهي المظالم التاريخية ويُوقف العنف السياسي والقتل نهائياً، ويفتح الطريق أمام العدالة والمُصالحات والتنمية المُتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع، وعبّر عن تطلُّع الحكومة لتوقيع اتفاق إنساني ووقف إطلاق نار مُشتركٍ يبعث الأمل للمُواطنين في مناطق النزاع وللشركاء الإقليميين والدوليين بالقدر الذي تتطلّع به إلى توقيع اتفاق سلامٍ شاملٍ.

صحيفة الصيحة