شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ناشد الفنان جمال فرفور المواطنين بعدم التهاون في الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. وقال فرفور في مقطع فيديو توعوي إن على الجميع أن يبتعد عن التجمعات وارتداء الكمامات وعدم المصافحة وأن يكون تبادل التحايا بـ “الكوع” وليس كف اليد. مقطع الفيديو شارك فيه بحسب صحيفة آخر لحظة عدد من نجوم المجتمع في كافة المجالات بعثوا خلاله بجملة إرشادات واردة من وزارة الصحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فرفور مناشداً… السلام بـ (الكوع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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