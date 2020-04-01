(3) مليار جنيها لاستلام تقاوي قمح مزارعين جزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ناشدت إدارة مشروع الجزيرة البنك الزراعي بتوفير مبلغ 3 مليار جنيه لاستلام التقاوي من المزارعين وتوريدها لإدارة المشروع.
وأعلن المهندس مصطفى إبراهيم محافظ مشروع الجزيرة المكلف في تصريح (لسونا) أن هذا الموسم شهد زراعة 25 الف فدان بالإصناف الجيدة من تقاوى القمح تكفى لزراعة 400 الف فدان قمح في الموسم المقبل .
وشدد إبراهيم على ضرورة إلتزام البنك الزراعي بتوفير السيولة اللازمة لسداد إستحقاقات المزارعين من تسليم فائض القمح ولمنع التعسر في توريد الفائض.
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