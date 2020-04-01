حزمة إجراءات جديدة من التامين الصحي للحد من إنتشار كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم ، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتقديم الخدمة الدوائية ضمن جهودها للمساهمة من الحد من إنتشار #كورونا____، والمحافظة على سلامة المؤمن عليهم .

وأكد الدكتور طلال محمد علي ، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أن الغرض من هذه الإجراءات هو تسهيل تلقي الخدمة الدوائية دون عناء وجهد لحامل البطاقة العلاجية . موضحاً أن هذه الإجراءات تتمثل في صرف الوصفة الطبية مباشرة من الصيدليات دون الرجوع للتصديق من المحلية أو رئاسة الهيئة ، مشيراً أن هذا الإجراءات تشمل أصحاب الأمراض المزمنة وغير المزمنة . منوهاً أصحاب الأمراض المزمنة في حالة إضافة دواء مرض مزمن في وصفة خارجية التأكد من حمل صورة من البطاقة العلاجية والإيصال المالي في حالة حامل بطاقة القطاع غير المنظم.

مبيناً أن كل إجراءات الخدمة الدوائية والتوعية عن #كورونا___ تتم عبر مركز خدمات المشتركين “3636” الذي يعمل على مدار الساعة ومجانا من شبكتي Zain أوMTN .

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صحيفة السوداني

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