اغلاق مبنى السفارة السودانية في القاهرة بعد تعرضها لأحداث شغب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، مساء الثلاثاء، عن إغلاق مبنى سفارتها في العاصمة المصرية، القاهرة بعد أحداث شغب تعرضت لها.

وذلك بحسب تصريح القائم بالأعمال للسفارة السودانية بالقاهرة خالد إبراهيم الشيخ لوكالة السودان للأنباء.

وأشار إلى أن من وصفهم ببعض “العاطلين السودانيين” في مصر، حاولوا استغلال ظرف العالقين القادمين للقاهرة عقب اغلاق المعابر السودانية، هاجموا السفارة مطالبين معاملتهم مثل معاملة العالقين.

ويطلب من يتحدث عنهم الدبلوماسي السوداني، أن يعاملوا معاملة العالقين؛ من ناحية توفير مسكن ومستلزمات غذائية وصحية ومصروفات مالية‎، وهو ما ترفضه الخرطوم.

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وتابع “ولما تزايدت أعدادهم وأوشكوا علي حرق السفارة، اتخذت وزارة الخارجية السودانية قرارا بإغلاق مبني السفارة، علي أن يواصل طاقم السفارة أداء مهامه، وتكثيف جهوده حتى تنجلي الأزمة تماما”

وأوضح أن السلطات المصرية رأت أن الأفضل ترحيل العالقين السودانيين إلي القاهرة بدلا عن استئجار شقق في اسوان.

من جانبه اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح بحسب بيان لمجلس السيادة اطلعت عليه الاناضول الثلاثاء أن بعض المواطنين العالقين فى معبر السباعية بأسوان اصروا على البقاء بينما عاد عدد منهم إلى القاهرة وتم تسكينهم .

وأشار إلى أن أن هناك 400 سوداني رفضت لهم السلطات المصرية الوصول إلى أسوان .

وتابع :” هنالك لجنة من الجالية السودانية طلبت منهم العودة إلى القاهرة واستجاب بعضهم.”