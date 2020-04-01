مصدر أقتصادي : لو زدنا الأسعار كلّ خمس دقائق فلن تجاري معدّل التضخّم في السودان

الخليج 365 :
كشف مصدر رفيع بشركة دال الغذائية بأنّ أسعار المنتجات الغذائية تضرّرت كثيرًا بالأوضاع الراهنة في السودان .
وأوضح المصدر وفق جريدة التيار الصادرة اليوم الاربعاء ” لو زدنا الأسعار كلّ خمس دقائق فلن تجاري معدّل التضخّم”.
وقال المصدر إنّ مجموعة دال تساهم فقط بأقل من”5″ في المائة من الألبان المنتجة في ولاية الخرطوم، بينما توّفر القطاعات التقليدية المنتجة للألبان باقي الكمية.
وتابع” الألبان سهلة التعرّض للغش والتلاعب بإضافة الماء وغيرها عندما توزّع بالطرق التقليدية، بينما توّفر الصناعة الحديثة جودة وضمانًا أكبر”
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