الخارجية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بـ (كورونا) وسط السودانيين بإيطاليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية أن سفارتها على تواصل مباشر مع الجالية السودانية في إيطاليا، وأكدت عدم تسجيل إي إصابة بين السودانيين بوباء “كورونا” حتى “الثلاثاء”.

وقالت الخارجية في تعميم صحفي إنها تتابع مع سفارتها في روما تطورات الأوضاع الصحية في إيطاليا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.

وأعربت الخارجية عن كامل احترامها لهذه الإجراءات الاحترازية، وأكدت تضامن الحكومة الكامل مع الشعب الإيطالي وهو يخوض معركته الشرسة أمام الجائحة التي أصبحت تحدياً حقيقياً أمام الإنسانية جمعاء.

صحيفة السوداني

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