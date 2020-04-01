الصحافية سهير عبد الرحيم تتلقى تهديدا من مجهولين

الخليج 365:

تلقت الكاتبة بصحيفة الانتباهة الاستاذة سهير عبد الرحيم تهديدات من جهات مجهولة متعددة. وروت الكاتبة المعروفة تفاصيل مثيرة ومخيفة عن تهديدات عبر إيمليها الشخصي. وقالت لـ (الانتباهة أون لاين): (تلقيت تهديدات من إيميلات مجهولة تطالب بالتوقف عن نشر سلسلة مقالات حوت تحليلات وسرد مواقف عن دولة مجاورة). وأضافت سهير: (إضافة إلى الإيميلات المليئة بالتهديد والوعيد، طرق باب منزلي أحد الغرباء وتحدث معي عن ضرورة أخذ الحيطة والحذر لأن إحدى الجهات تحيك تجاهي شيئ ما. وقال الزائر أنه يفعل ما يمليه عليه ضميره بالتنبيه والتحذير بعد أن توافرت لديه معلومات موثوقة أن تلك الجهات تدبر شيئاً لإلحاق الضرر بها). وقالت سهير أنها ستشرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة، مع الوضع في الاعتبار أنها قامت بتدوين شكوكها حول جهة ما وتحملها أي مكروه يحدث لها في مقبل الأيام. وأضافت: (لن تثنيني التهديدات عن الاستمرار في فضح المخططات والمؤامرات التي تحاك تجاه الوطن ولو كلفها ذلك حياتها).

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