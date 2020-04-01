شهاب محمد - الخرطوم - 1 أبريل، 2020
الخليج 365:
تلقت الكاتبة بصحيفة الانتباهة الاستاذة سهير عبد الرحيم تهديدات من جهات مجهولة متعددة. وروت الكاتبة المعروفة تفاصيل مثيرة ومخيفة عن تهديدات عبر إيمليها الشخصي. وقالت لـ (الانتباهة أون لاين): (تلقيت تهديدات من إيميلات مجهولة تطالب بالتوقف عن نشر سلسلة مقالات حوت تحليلات وسرد مواقف عن دولة مجاورة). وأضافت سهير: (إضافة إلى الإيميلات المليئة بالتهديد والوعيد، طرق باب منزلي أحد الغرباء وتحدث معي عن ضرورة أخذ الحيطة والحذر لأن إحدى الجهات تحيك تجاهي شيئ ما. وقال الزائر أنه يفعل ما يمليه عليه ضميره بالتنبيه والتحذير بعد أن توافرت لديه معلومات موثوقة أن تلك الجهات تدبر شيئاً لإلحاق الضرر بها). وقالت سهير أنها ستشرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة، مع الوضع في الاعتبار أنها قامت بتدوين شكوكها حول جهة ما وتحملها أي مكروه يحدث لها في مقبل الأيام. وأضافت: (لن تثنيني التهديدات عن الاستمرار في فضح المخططات والمؤامرات التي تحاك تجاه الوطن ولو كلفها ذلك حياتها).
الخليج 365، أخبار السودان الآن،،كورونا ، فيروس كورونا، كرونا ،تأجيل الشهادة السودانية، سجن الهدى، مفاوضات جوبا، حميدتي، دقلو، المخلوع ،محاكمة البشير، لاهاي، الأزمة الإقتصادية ، أخبار السودان الاقتصادية ، الغاز ، صف البنزين، صف الخبز ، صف العربات، مقالات ،دسيس مان، الدعم السريع، قوات الدعم السريع، قوش ، ،البرهان، أخبار مجلس الوزراء ، حكومة حمدوك، الفترة الإنتقالية،
كانت هذه تفاصيل خبر الصحافية سهير عبد الرحيم تتلقى تهديدا من مجهولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.