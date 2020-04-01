إنفراج أزمة الخيش ووصول (30) ألف بالة للموسم الشتوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان انفراج أزمة الخيش لحصاد محاصيل الموسم الشتوي خلال الأيام القادمة , كاشفاً عن وصول حوالي 30 ألف بالة خيش لحصاد الموسم الشتوي تم ترحيل عدد ألف بالة منها الى مخازن البنك الزراعي بأفرع الولايات , وتوقع في تصريحات صحفية أمس وصول متبقي الخيش من ميناء بورتسودان خلال الأيام المقبلة , معلناً عن عزمهم لتكوين فريق لتوفير الوقود اللازم لترحيل الخيش من ميناء بورتسودان, كاشفاً عن دخولهم في شراء مباشر لتوفير خيش من باكستان بمبلغ يقدر بحوالي 5 ملايين دولار.

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