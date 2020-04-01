تعليق ناري من “أنصار الله” على دعوة السعودية للحوار في الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق قيادي في جماعة “أنصار الله”، على تصريحات السفير السعودي لدى اليمن، عن توجيه بلاده دعوة للجماعة والحكومة اليمنية، إلى محادثات سلام في العاصمة السعودية الرياض.

وقال عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله”، وعضو وفدها المفاوض، عبد الملك العجري، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لا يصح لا من ناحية منطقية ولا من ناحية سياسية أن ترعى الحرب وترعى المصالحة في ذات الوقت فهما ضدان لا يجتمعان”.

وأضاف “منذ اخترت رعاية الحرب العدوانية فإنك قد حددت موقعك على طاولة المفاوضات كخصم ولا يصح أن تطلب لنفسك أي صفة أخرى غيرها”.

واعتبر العجري أن السعودية، “في موقع المدعو للحوار لا في موقع الداعي إليه”.