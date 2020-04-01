إرتفاع جنوني للدلار بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقال متعاملون مع السوق الموازي لـ (باج نيوز) إن هنالك تصاعداً كبيراً في أسعار بيع الدرهم الإماراتي في تداولات “الثلاثاء”. وأكدوا أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي تجاوزت الـ (37) جنيهاً مقارنة بـ (36) جنيها في تداولات اليومين الماضيين. وقالوا إن سعر بيع الدولار بلغ (135) جنيها في ارتفاع كبير مقابل (130) جنيه الأيام الماضية. وأشاروا إلى وجود شح كبير في عرض العملات الأجنبية وسط تزايد الطلب عليها.

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