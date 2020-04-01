بطاقات ذكية لضبط توزيع الوقود بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف مدير عام وزارة المالية بشمال كردفان إسماعيل محمد نور عن اتجاه لضبط توزيع الوقود بالولاية. وقال إن محلية شيكان تعمل على إعداد البطاقات الذكية لصرف الوقود للمركبات بعدالة،ومحاربة الممارسات السالبة والاتجار بالوقود ، لافتا لوفرة حصة الولاية من الوقود و الغاز بشقيه (الطهي والمخابز) بقنوات التوزيع.وفي منحى آخر قال مدير عام المالية إن محلية شيكان أكملت تركيب عدد أربعة مخابز حديثة جلبتها الولاية تنتج عدد (١٦٠) الف رغيفة في اليوم بالدقيق المدعوم موزعة في جميع انحاء المدينة وهي قيد التشغيل، مؤكدا وفرة الخبز التجاري بالمخابز، كاشفا عن ضعف حصة الدقيق المدعوم المخصصة للولاية.
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