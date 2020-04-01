أزمة الخبز ..حلوا المشكلة أو فليرحل الوزير

خاص الخليج 365:

تفاقمت الازمات فى عهد البشير فعجلت بالثورة عليه وادت الى اسقاطه ، اذ خرج

الناس فى مدن عدة يحتجون على انعدام الخبز أو لنقل صعوبة الحصول عليه ، هذا فضلا عن مشاكل الوقود والنقود والفساد المتراكم ، وجاءت حكومة الثورة وانتصرت إرادة الناس وتمت الاطاحة بالطاغية ، ولقد عاش الناس انفراجا فى مشاكل النقد بل تم حل المشكلة تماما والحمد لله لكن الازمات الاخرى مازالت تراوح مكانها فلا الخبز تحسن حاله وتنفس الجمهور الصعداء وانحلت مشكلته ، ولا الوقود انفرجت ازمته ،وتوفر ، بل ان هذه المشاكل ازدادت والازمات تفاقمت ، وتزامنا مع هذه المشاكل يشهد الامداد الكهربائى تذبذبا كبيرا وقد زادت ساعات انقطاع التيار ووجد الناس انفسهم يرجعون مرة اخرى الى أزمة بشرت الحكومة بحلها فى نهاية مارس ، وبالفعل تحسن الحال فى منتصف الشهر ومضى الناس نحو نهاياته يتوقعون ان تتعالج المشكلة لكن وبكل آسف عادت الازمة من جديد وخرج علينا وزير الطاقة يقول ان خروج احدى السفن التركية عن الخدمة أدت الى نقص فى الامداد تسبب فى هذه الازمة .

واصعب هذه المشاكل واشدها قسوة هى أزمة الخبز التى لم نر من السيد وزير الصناعة وحكومته ككل لم نر منهم عملا يرقى الى مستوى المسؤولية يقنع الناس بسعيهم نحو الحل مما جعل الثقة بين المواطن والحكومة تتناقص وتمضى نحو الاندثار ، وفى غضون هذا الوضع المزرى اذا بأزمة الخبز تتفاقم بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وتزايدت معدلات اصطفاف المواطنين أمام المخابز الرئيسية في الخرطوم.

اصحاب المخابز يتحدثون عن وجود نقص في الدقيق بحوالي (60%).، وقالوا ان شركة ويتا والتي كانت توزع (10) آلاف طن توقفت عن التوزيع منذ عدة أيام، إلى جانب أن هناك مخابز لا تحصل على الدقيق الكافي من الشركات الأخرى.

وتحدثوا ايضا عن إمكانية توقف المخابز عن العمل خلال الفترة المقبلة لارتفاع تكلفة صناعة الخبز، إضافة إلى الظروف الخاصة بجائحة “كورونا”. ، ولم يغفل اصحاب المخابز الاشارة الى ان ارتفاع تكاليف الانتاج بصورة كبيرة جعلتهم يتعرضون لخسائر جمة متحدثين عن احتمال توقفهم عن العمل فى حالة استمرار هذا الوضع .

ويفكر عدد من اصحاب المخابز التى تبلغ 3700 مخبز بولاية الخرطوم يفكرون فى منح إجازات مفتوحة للعمال في حال فرض حظر التجوال الشامل.

ان أزمة الخبز قد طالت واستطالت ولابد من عمل جاد وواضح لعلاجها أو فليذهب السيد الوزير مدنى عباس غير ماسوف عليه.

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