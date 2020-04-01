تراجع طفيف في الذهب باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر جرام الذهب انخفاضاً طفيفاً بأسواق الخرطوم أمس ، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21(تركي وكويتي وبحريني وسعودي) 5500جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل 5 آلاف جنيه للجرام.
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