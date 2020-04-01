شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب انخفاضاً طفيفاً بأسواق الخرطوم أمس ، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21(تركي وكويتي وبحريني وسعودي) 5500جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل 5 آلاف جنيه للجرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طفيف في الذهب باسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.