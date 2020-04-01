كورونا تهدد القارة العجوز بالتفكك .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثلت جائحة كورونا اكبر تحد للاتحاد الاوروبى الذى يرى بعض ابنائه ان كيانهم مهدد بالتفكك والتلاشى بعد الهزة العنيفة التى تعرض لها خلال جائحة كورونا التى مازالت تضرب بعض الدول وتكثر اثارها السالبة على الشعوب الاوروبية التى رات فشل ساستها فى التضامن والتوحد أمام هذا الخطر المشترك .

الساسة الاوروبيون ينظرون باسى الى مصير وحدتهم التى بان تفككها وتاكدت هشاشتها وذهب الناس فى بعض الدول الاوروبية بعيدا فهؤلاء هم الطليان ينزلون علم الاتحاد الاوروبى ويرفعون اعلام الصين وروسيا ، وهذه رسالة من الطليان الى بقية الاوروبيين اننا سلكنا طريقنا ولاشأن لنا باتحاد لايقف معنا فى مصابنا وحق لهم فهم ظلوا يعانون وحدهم وابناء القارة ينظرون اليهم دون تحريك أى ساكن ، بل حتى عندما طلب الطليان المساعدة تنكر لهم اخوتهم واغمضوا اعينهم واصموا آذانهم غير مبالين بمايجرى وهنا لم يجد الطليان شيئا غير تلويحهم بالفراق .

الساسة كانوا واضحين فى ابداء تخوفهم من مصير الاتحاد فهذه وزيرة الشؤون الأوروبية فى الحكومة الفرنسية أميلي دو مونشالان تعتبر أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا سيحدد مصداقيته وجدواه ، بعد فشله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على الاقتصاد.

وقالت الوزيرة إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا داعي لها.

وهذه ادانة واضحة من الوزيرة الفرنسية لاخوانها فى الاتحاد الاوروبى واعتبارهم اخوانا فى الرخاء فقط وفى الشدة والبلاء لاوجود لاتحادهم ، وترى انه لامعنى لوجود اتحاد بهذا المعنى .

وقد لاحظ الجميع وصول قادة الاتحاد الأوروبي الى طريق مسدود بشأن كيفية تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن الوباء والاستعداد للانتعاش ، وهذا الفشل سبقه سخط شديد من دول الجنوب التى اعتبرت ان اشقاءها فى الشمال وهم الاكثر ثراء قد تقاعسوا عن القيام بدورهم وامسكوا عن تقديم المزيد من الدعم مما فاقم من المشاكل وزادها وجعل الحلول أصعب من ذى قبل ، ويرون ان كورونا أوضحت اكذوبة الاتحاد المزعوم .

وقد وصلت قمة الغضب عند البعض لدى معارضة المانيا وهولندا بقوة دعوة كل من ايطاليا والبرتغال وفرنسا واسبانيا اصدار دول الاتحاد سندات للدين المشترك لتحفيز الاقتصاد ، وايضا وقع انقسام قوى ونشب خلاف بين دول الاتحاد حول تقاسم المعدات الطبية ومراقبة الحدود.

الوزيرة الفرنسية لفتت الالمان والهولنديين الى خطأ رؤيتهم لو ظنوا ان اقتصادهم سيظل منتعشا ان لم تتعاف اوروبا وبقيت مريضة ، وقالت لابد ان يدرك الجميع ان أزمة

كورونا تثير أسئلة وجودية بالنسبة لأوروبا.

وحذرت الوزيرة الفرنسية من صعود الدعوات الشعبوية وإن الأحزاب اليمينية المتطرفة والرايات المناهضة لاتحاد اوروبا هى المستفيد الأكبر للسياسة المتخذة حاليا ،

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر من الخطر الذي يمثله فيروس كورونا على اوروبا وعلى الوحدة الأوروبية ومنطقة الشنغن، ودعا قادتها إلى التضامن فى مواجهته .

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