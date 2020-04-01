صراع بين مصدري الزيوت وأصحاب المعاصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد المزارع بولاية شمال كردفان ازهري آدم احمد تضرر منتجي الفول السوداني من قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الفول السوداني النقاوة لجهة ان هذا القرار يشكل ركودا عاما في الأسواق وانخفاضا في أسعاره، وقال لـ ( السوداني ) ان منتجي الفول السوداني تقع عليهم أعباء كبيرة أهمها ارتفاع أسعار السلع, مشيراً لحصول كافة المنتجين على المدخلات الزراعية من جازولين وتقاوي واسبيرات بطريقتهم الخاصة وبأسعار السوق الحرة وليس بالأسعار المدعومة بجانب شرائهم لجميع احتياجاتهم الخاصة من سلع استهلاكية والأدوية والخدمات بالسوق الحر , لافتاً لدعم منتج الفول السوداني دون غيره للسلع الاستهلاكية من الزيوت والأمباز ليحصل المستهلكون على الزيوت واللحوم بأسعار متدنية , منوهاً الى وجود صراع بين أصحاب معاصر الزيوت والمصدرين , وقال إذا كان أصحاب المعاصر لديهم قيمة مضافة لعصر الفول وتصديره كان الأولى لهم دفع أسعار أعلى للمنتجين بدلا من الاستنجاد بوزارة التجارة لمنع صادر الفول النقاوة لتنخفض أسعار الفول بالأسواق المحلية . المادة السابقة بطاقات ذكية لضبط توزيع الوقود بشمال كردفان المقالة القادمة إنفراج أزمة الخيش ووصول (30) ألف بالة للموسم الشتوي

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