حمدوك يميز بين ضحايا كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الى حمدوك .. هل اتصلت بالصين وايران وكوريا كما فعلت مع الأمريكان ؟

وهل ياترى تحدثت مع الانجليز والطليان كما هاتفت الأمريكان ؟

ولماذا لم تكتف حكومتك يا سيدى باخراج بيان عام تعلن فيه تضامنها مع بنى الإنسانية عموما وهم يواجهون جائحة كورونا التى تتفشى بصورة مذهلة ادخلت الرعب فى قلوب الجميع من مرض لا يميز بين ضحاياه ولايعرف الحدود ولايعترف بالفوارق بين الشعوب فالاغنياء والفقراء ، وكذا الاقوياء والضعفاء جميعهم تحت سطوته ، ويمكن ان يحل بهم فى أى حين ، فهل اخرجت حكومة حمدوك بيانا تضامنت فيه مع جميع المرضى فى مختلف بقاع العالم ام ياترى خصت الأمريكان باتصالها فقط ؟

فى الخبر ان السيد رئيس الوزراء قد أجرى

اتصالاً هاتفياً مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية عبر من خلاله عن تعاطف الشعب السوداني مع شعب الولايات المتحدة حول تفشي فيروس كورونا.

لا اعتراض لدينا على اتصال حمدوك بوزير الخزانة الأمريكية ، لكن لماذا لم يتصل بمسؤولين من دول اخرى حصد وباء كورونا ارواح مواطنيها ؟ وهل تتجزا الإنسانية يا سيادة الرئيس ؟ اليس المرض قد حصد ارواح الاوروبيين ؟ ألم يفتك بالصينيين ؟ ألم ترتفع حدة البلاء على الايرانيين ووالاصابات الان قد تجاوزت الثلاثين الفا ، ألم يصرع المرض الكوريين ، وهل تعرف ان اشقاءنا فى بوركينافاسو والجزائر وغيرها من الدول سواء فى افريقيا أو العالم العربى ؟ ألم تعلم أن كل هؤلاء يواجهون المرض وقد سقط فيهم ضحايا ؟ ألا يستحقون تعاطفا معهم ؟ فما الذى يجعلك يا سيد حمدوك تخص الأمريكان بالاتصال والموضوع انسانى بحت ؟ اتراك تريد التقرب اكثر الى الأمريكان ؟ اتراك تسعى بحديثك مع وزير الخزانة الى توظيف ذلك الى فتح الباب أمام طلب السودان رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ؟ هل بت توظف كورونا ومصيبة الإنسانية وفجيعتها فى تحقيق بعض المكاسب السياسية الضيقة ؟ اتراك لهذا الامر لم تتصل بالصينيين والايرانيين وبقية المنكوبين وتواسيهم فى مصابهم الانسانى ؟ اطلب منك الأمريكان ذلك أم انك تخشى غضبتهم فجاملتهم على حساب الإنسانية والقيم والمبادئ ؟

انت رجل جاءت بك ثورة شعبية وبالتالى فانت رئيس وزراء حكومة الثورة التى قامت أصلا ضد نظام كان يمارس الظلم ويتنكر للقيم والمبادئ ، وطالما أبت هذه الثورة سياسة التمييز والرضوخ للقوى العظمى فانا لا نرى معنى لاتصالك بالمسؤولين الأمريكان واغفالك الاتصال بالاخرين والموضوع الانسانى واحد .

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