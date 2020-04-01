ندرة حادة في غاز الطبخ

شهاب محمد - الخرطوم - السوداز اليوم : كشفت جولة (السوداني) عن ندرة حادة في الغاز بمحلات وتوكيلات ومنافذالتوزيع بالطلمبات. وأفاد بعض أصحاب مجمع خدمات الغاز (السوداني) ان مشاكل الوقود تسببت في تعطيل وتباطؤ ترحيل الغاز مما أدى لتكدس التناكر بالمستودعات لأكثر من يوم. وناشد بعض المواطنين الحكومة بتوفير الغاز خصوصا مع دخول شهر رمضان لافتين لانعدامه بمراكز التوزيع وارتفاع أسعاره بالسوق الأسود لـ(300) جنيه فأكثر للأسطوانة الواحدة.

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