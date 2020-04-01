شهاب محمد - الخرطوم - أخبار الخليج 365:
قالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ معظم مساجد العاصمة الخرطوم، لم تتقيّد بحظر التجوال بعد التعديل الجديد في موعده.
وأشارت إلى أنّه جرى رفع أذان صلاة العشاء في وقته، ولم يناد المؤذّن”صلوا في بيوتكم” حسب توجيه وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح.
وأوضحت أنّ مفرح قد قال” التزامًا بالرؤية المقاصدية التي تقدّم درء المفسدة على جلب المصلحة، وإنفاذًا لتوجيهت وزارة الصحة بالحذر والتوخي لدرء الإصابة بفايروس كورونا وعملاً بقرار اللجنة العليا لدرء كورونا والقاضي بأنّ تبدأ ساعات حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا توجّه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المؤذنين بالمساجد بالاكتفاء في أذان صلاتي المغرب والعشاء بترديد”ألا صلوا في رحالكم” عندما يأتي أحدهم في الأذان بالقول” حي علي الصلاة” مرتين، ثم يقول”حيّ على الفلاح” وهو أمر جائز من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
السودان، الصحف السياسية، المجلس العسكري، تجمع المهنيين السودانيين، حمدوك، صحف الخليج 365، عبد الله حمدوك، عبدالفتاح البرهان، عناوين، عناوين الصحف السودانية، فيروس كورونا، كرونا، كورونا، مظاهرات، نتائج الشهادة السودانية، نتيجة الشهادة الثانوية
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم.. مساجد تكسر حظر التجوال وتقيم صلاة العشاء في جماعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.