الخرطوم.. مساجد تكسر حظر التجوال وتقيم صلاة العشاء في جماعة

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار الخليج 365:

قالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ معظم مساجد العاصمة الخرطوم، لم تتقيّد بحظر التجوال بعد التعديل الجديد في موعده.

وأشارت إلى أنّه جرى رفع أذان صلاة العشاء في وقته، ولم يناد المؤذّن”صلوا في بيوتكم” حسب توجيه وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح.

وأوضحت أنّ مفرح قد قال” التزامًا بالرؤية المقاصدية التي تقدّم درء المفسدة على جلب المصلحة، وإنفاذًا لتوجيهت وزارة الصحة بالحذر والتوخي لدرء الإصابة بفايروس كورونا وعملاً بقرار اللجنة العليا لدرء كورونا والقاضي بأنّ تبدأ ساعات حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا توجّه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المؤذنين بالمساجد بالاكتفاء في أذان صلاتي المغرب والعشاء بترديد”ألا صلوا في رحالكم” عندما يأتي أحدهم في الأذان بالقول” حي علي الصلاة” مرتين، ثم يقول”حيّ على الفلاح” وهو أمر جائز من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

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