شعبة المخابز: نقص في حصة الخرطوم من الدقيق بنسبة (50%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز عبد الروؤف مصطفى طالب الله عن نقص في حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز المدعوم بنسبة 50% من الكمية المقررة للولاية والبالغة 43 ألف جوال يوميا.
وقال مصطفى بحسب (وكالة السودان للأنباء) إن مطحن ويتا للغلال الذي ينتج 16 ألف جوال دقيق منها 10 الآف لولاية الخرطوم مازال متوقفا منذ الأسبوع الماضى بجانب نقص إنتاج مطاحن سين للغلال بنسبة 50%، مشيراً إلى أن مطحن سين يبلغ انتاجه اليومي 24 ألف جوال وأنها توفر للخرطوم 12 ألف جوال في اليوم.
ودعا الجهات ذات الصلة لايجاد معالجة فورية لقضية الخسائر التي يتكبدها أصحاب المخابز نتيجة لارتفاع كلفة الإنتاج والتي عزاها إلى ارتفاع تكلفة “الخميرة” والزيوت فضلا عن ارتفاع أجور العمالة .
وأشار إلى ضرورة معالجة ترحيل الغاز المخصص للمخابز بصورة منتظمة وتوفير الجازولين لتفادي توقف المخابز عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ مقترحات شعبة المخابز التي دفعت بها للجهات المختصة والمتعلقة بزيادة وزن قطعة الخبز لـ90 جراماً بسعر 2 جنيه بدلاً عن 45 جراماً بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً.
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